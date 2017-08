‘Briga sem conteÃºdo nÃ£o ajuda a ninguÃ©m; dela estou fora’, diz FHC sobre impasse no tucanato

Crianças… O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso atuou pela conciliação dos tucanos. Ele diz não apoiar qualquer tentativa de tirar Tasso Jereissati (CE) do comando do partido e alerta que a guerra aberta travada na sigla é improdutiva.



Parem! “A briga sem conteúdo não ajuda a ninguém. Dela estou fora”, afirma FHC. “Precisamos nos preparar para revigorar o programa e o estilo do PSDB. São condições necessárias para termos chances de vitória em 2018.”

Ver para crer As duas alas do PSDB receberam com desconfiança o acordo entre Tasso e Aécio Neves (MG). O cearense continuará presidente interino da sigla, mas deve fazer um gesto público de apoio aos quatro tucanos que estão no governo.

Ver para crer 2 Os deputados pró-desembarque acham que Tasso deveria manter o discurso de que os ministros da sigla que estão com Michel Temer o fazem por opção pessoal. Já a ala pró-governo espera que o senador diga que eles contam com o suporte da legenda.

Peguei! O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) recebeu a cúpula do PV, na segunda (21). O partido acenou com uma aliança em torno da candidatura dele ao Planalto.

Peguei 2 A reunião ocorreu quatro dias após João Doria — que trava com Alckmin uma disputa velada pelo posto de presidenciável — tirar de Gilberto Natalini (PV) a Secretaria do Meio Ambiente. O prefeito quer abrir espaço para o PR em sua gestão.

