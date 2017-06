Peso nas costas A decisão do STF de tirar Andrea Neves do presídio emocionou Aécio Neves (PSDB-MG). A aliados, ele relatou forte alívio com o desfecho do caso.

E eu? A defesa do senador torce agora para que o Supremo não aceite o pedido de prisão de Aécio. Tucanos reconhecem, porém, que seu afastamento do Legislativo deve ser mantido pela corte.

