SecretÃ¡rio de Assuntos EstratÃ©gicos de Lula defende que oposiÃ§Ã£o atue para adiar queda de Temer

Prioridades O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que foi secretário de Assuntos Estratégicos de Lula, defende que a oposição trabalhe para retardar a queda de Michel Temer. “Quanto mais cedo” ele deixar o poder, diz, “pior será para a oposição”.

Prioridades 2 A tese integra análise de Guimarães, hoje assessor da liderança da minoria no Senado. No texto, ele diz ainda que “a queda imediata de Temer atende aos interesses das classes hegemônicas” e que, com o peemedebista fora do governo, as reformas serão aprovadas.

