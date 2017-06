Mapa de guerra Aliados de Michel Temer têm em mãos um dossiê jurídico que aponta caminhos para pedir a anulação da delação dos irmãos Batista. O documento elenca itens que poderiam dar base formal a diversos questionamentos sobre o acordo firmado com o MPF. A minuta tem um capítulo intitulado “Expectativas” que recomenda, por exemplo, que o governo peça no Supremo a rescisão da colaboração da JBS, alegando que ela “abusou da boa fé dos brasileiros e garantiu a impunidade aos delatores”.

Às claras O documento de 30 páginas questiona a competência do ministro Edson Fachin para homologar a delação da JBS, tema que será julgado pelo STF na quarta-feira (21), e sugere que o MPF “seja intimado” a explicar à sociedade por que deixou de denunciar os irmãos Batista.

O herói Ministros do Supremo têm reclamado, reservadamente, do que chamam de açodamento da Procuradoria-Geral da República na formulação de denúncias contra políticos.

E o vilão Os magistrados dizem que, muitas vezes, a Justiça rejeita denúncias que não vêm acompanhadas de provas suficientes. Esse cenário, dizem, empurra para o Judiciário a pecha de ineficaz.

Veja bem Esses mesmos ministros afirmam que o acordo da JBS deveria ter sido avaliado pelo plenário do STF.

Última que morre Alessandro Molon (Rede-RJ) vai entrar no STF com um mandado de segurança para tentar obrigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a decidir sobre os 19 pedidos de impeachment de Michel Temer — que estão há cerca de um mês em sua mesa.

Para depois Uma eventual decisão de Maia sobre o caso não deve sair nesta semana. O deputado assume interinamente a Presidência da República por causa da viagem oficial de Temer para a Rússia e a Noruega.

Caneta na mão Na cadeira de presidente, Rodrigo Maia terá que assinar o veto ou não de duas medidas provisórias que reduzem a proteção florestal no Brasil.

Verde que te quero Ambientalistas usam a viagem de Michel Temer à Noruega como instrumento de pressão. O país é o principal financiador do Fundo Amazônia, criado para combater o desmatamento na região.

História sem fim Pessoas próximas ao ex-ministro Antonio Palocci dizem que, em sua delação, ele trará novos detalhes sobre desvios descobertos, ainda que parcialmente, durante o mensalão.

Me dê motivos Primeiro grande escândalo da era petista, o caso foi abordado pelo juiz Sergio Moro durante depoimento do ex-presidente Lula, em Curitiba, em maio. Na ocasião, a defesa do ex-presidente o orientou a não responder às perguntas.

De baixo… Advogados do operador Lúcio Funaro se reúnem nesta semana com integrantes do Ministério Público Federal, em Brasília, no âmbito da operação Greenfield, que apura esquema de desvios em fundos de pensão.

… para cima O criminalista Antonio Figueiredo Basto diz que, por ora, não vai tentar um acordo de delação de Funaro com a Procuradoria-Geral da República. O plano, agora, é buscar outros meios de colaboração.

Segura! Leo Pinheiro, ex-presidente da OAS, prestará depoimento nesta terça (20) à 10ª Vara Federal, em Brasília, na esfera da Greenfield. Na quarta (21), tem audiência com o juiz Sergio Moro. O empreiteiro negocia acordo de delação premiada com a PGR.

Para depois Presidente do PMDB, o senador Romero Jucá (RR) ainda pretende mudar o nome do partido, retomando o antigo MDB. Foi convencido pelos correligionários, porém, de que fazer a alteração agora poderia parecer uma tentativa de se esconder em meio à crise.

TIROTEIO

O PSDB não quer enxergar a realidade. Concluo que ministérios e cargos fazem mal à saúde. Quem tem fica cego, surdo e mudo.

DO DEPUTADO JOÃO GUALBERTO (PSDB-BA), autor de um dos pedidos de impeachment de Michel Temer, sobre seu partido decidir ficar no governo.

CONTRAPONTO

Não atire no mensageiro

Na sessão de 31 de maio, a senadora Fátima Bezerra (PT-RN) criticava o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), por ele ter faltado a uma audiência pública. Irritada, dirigiu-se ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE):

— Faço questão de entregar a moção de repúdio a você, presidente.

— Repúdio a mim? Não! — respondeu Eunício, aos risos.

A senadora esclareceu que o documento era endereçado a Mendonça. Eunício, então, arrematou:

— Se é só a entrega do documento, muito bem, eu recebo com muita satisfação, querida Fátima.