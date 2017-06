ApÃ³s ex-presidente falar em antecipaÃ§Ã£o de eleiÃ§Ãµes, pÃ¡gina de FHC pede sua volta

Um dia depois de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) dizer que um gesto de grandeza de Michel Temer seria pedir antecipação de eleições gerais, a página oficial do tucano no Facebook publicou texto do colunista da Folha Bernardo Mello Franco sobre pedido de realização de nova disputa eleitoral e adicionou a hashtag #voltafhc.

Procurado pelo Painel para comentar a publicação, Xico Graziano, que cuida das redes sociais de FHC, excluiu o post e afirmou que foi um erro de sua equipe.

Nesta quinta-feira (15), o ex-presidente escreveu texto em que defendeu que “ou há um gesto de grandeza por parte de quem legalmente detém o poder, pedindo antecipação de eleições gerais, ou o poder se erode de tal forma que as ruas pedirão a ruptura da regra vigente exigindo antecipação do voto”.

FHC disse ainda que falta legitimidade a Temer para governar, que o país vive um tipo de “anomia” e condicionou a permanência do PSDB no governo à superação da crise política.

“Se tudo continuar como está, com a desconstrução contínua da autoridade [de Temer], pior ainda se houver tentativas de embaraçar as investigações em curso, não vejo mais como o PSDB possa continuar no governo”, escreveu o tucano.