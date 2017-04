Alvo da Lava Jato Ã© nomeado secretÃ¡rio de Portos por Temer em ediÃ§Ã£o extra do DiÃ¡rio Oficial

O governo Michel Temer vai publicar a nomeação do ex-senador Luiz Otávio Campos para o cargo de secretário nacional de Portos ainda nesta terça-feira (11), em uma edição extra do Diário Oficial.

Campos foi indicado para o cargo pelo senador Jader Barbalho (PMDB-PA) e é um dos alvos da Operação Lava Jato. Ele é citado por delatores como um dos responsáveis por distribuir propina a membros do PMDB e chegou a ser alvo de uma busca e apreensão em fevereiro deste ano. A decisão do governo de acatar o pedido de Jader foi noticiada nesta terça (11) pelo jornal “Valor Econômico”.

A nomeação de Campos tem como finalidade principal diminuir o atrito entre o PMDB do Senado e o Planalto, e minimizar a influência de Renan Calheiros (PMDB-AL) sobre a bancada. Pelo histórico polêmico, porém, o ex-senador é visto com restrições por integrantes do governo e técnicos da Secretaria de Portos.