No forno O Planalto contratou uma agência de propagandas, a Propeg, para fazer as novas peças de rádio e TV em defesa da reforma da Previdência. De início, quer frisar que com 25 anos de contribuição, segundo a proposta, é possível se aposentar.

New face A ideia é encontrar um âncora para os programas que não seja Michel Temer. A equipe de comunicação do governo busca um jornalista ou uma celebridade para assumir a missão.

