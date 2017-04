Doria procura tucanos próximos a Alckmin para garantir apoio ao governador em 2018

Estamos juntos Na tentativa de minimizar a repercussão do movimento que prega sua candidatura à Presidência em 2018, o prefeito João Doria (PSDB-SP) passou a telefonar diariamente para os tucanos mais próximos de Geraldo Alckmin para reafirmar seu apoio total ao governador.

Não faz milagre Em recado a Doria, a ala do PSDB que trabalha pela candidatura de Alckmin em 2018 tem dito que “só popularidade não ganha eleição”. Esse grupo diz que é preciso ter “uma aliança sólida” de partidos coligados.

Pose para a foto Para tentar enterrar o clima de disputa interna, na segunda-feira (10), Alckmin e Doria vão reunir todo os seus times de secretários no Palácio dos Bandeirantes. O governador assinará convênio e disponibilizará o sistema de compras do Estado para a prefeitura.

Nas ruas O PT decidiu criar um “fórum de oposição” ao governo Doria. O partido organizará um grupo com os movimentos sindical e social ligados à esquerda para acompanhar as ações do prefeito e promete manifestações “quando necessário”.

Leia a coluna na íntegra aqui.