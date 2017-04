Na TV, governo dirá que reforma da Previdência vai acabar com privilégios de políticos e servidores

Para todos O governo vai retomar as propagandas na TV pró-reforma da Previdência nesta sexta (7). A principal peça de publicidade afirma que as novas regras acabarão com privilégios de políticos e servidores públicos.

Vem com a gente Presidente da CUT, Vagner Freitas, se reuniu com dom Leonardo Ulrich Steiner, secretário-geral da CNBB, para pedir apoio da Igreja Católica nas manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência.

Nós e eles Freitas disse ao bispo que “mais do que apoio político, é preciso apoio humanitário”. Dom Leonardo afirmou que acha necessário “movimentar a sociedade”. “E estamos fazendo isso.”

Suando a camisa Michel Temer, por sua vez, dedica praticamente o dia todo ao contato com parlamentares para tentar viabilizar a reforma. Aliados dizem que esta é vista pelo presidente como a cruzada “de uma vida”.

