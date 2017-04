Para frear ‘Doria 2018’, entorno de Alckmin sugere que governador escale articulador de prÃ©-campanha

04Sinal amarelo Diante das especulações em torno de uma candidatura de João Doria em 2018, pessoas próximas ao governador Geraldo Alckmin sugeriram que ele volte sua atenção para Brasília e tenha por lá um articulador de confiança de sua pré-campanha a presidente.

Olha eu aqui Entre os nomes propostos estão o do deputado Heráclito Fortes (PSB-PI) e do ex-ministro do TCU José Jorge, que foi candidato a vice de Alckmin na eleição presidencial de 2006.

Do lado de que cá A possível candidatura de Doria a presidente virou um cabo de guerra dentro da Prefeitura de São Paulo. De um lado, o vice Bruno Covas e os secretários Julio Serson e Anderson Pomini defendem que o prefeito concorra em 2018.

Do lado de lá Na outra ponta, o secretário de Governo, Julio Semeghini, homem de Geraldo Alckmin no governo paulistano, comanda o grupo que tenta convencer Doria a adiar a ideia.

