Para Renan, governo ‘desmerece’ PMDB do Senado; Planalto analisa recriar ministÃ©rio

Parte que me cabe Renan Calheiros (PMDB-AL) não esconde mais o motivo de sua desavença com o governo Michel Temer. “Coalizão é sempre complexa, precisa de critérios. E se torna inviável quando desmerece um partido que tem 30% da Casa, que é o que acontece com o PMDB do Senado.”

Atenção especial A irritação do senador alagoano fez com que o Palácio começasse a analisar a recriação do Ministério dos Portos, uma reivindicação de Renan. O governo já coteja nomes para a pasta com o PMDB.

Paparico Para acalmar Renan, Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) foram até o gabinete dele, no Senado, na noite desta quarta (29).

