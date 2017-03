Advogado diz a ‘Japonês da Federal’ que Lula quer conhecê-lo quando for depor em Curitiba

Selfie do século Um advogado que esteve recentemente na Polícia Federal, em Curitiba, levou um recado que disse ser do ex-presidente Lula para Newton Ishii, o famoso japonês da federal. O petista quer conhecê-lo quando for depor ao juiz Sergio Moro, dia 3 de maio.

Silenciá-lo-ei Pela primeira vez em mais de uma década, o presidente Michel Temer não vai falar no programa nacional do PMDB, que vai ao ar na noite desta quinta-feira (30). Ele aparece em uma série de imagens. “O trabalho dele fala por si”, diz o publicitário Elsinho Mouco.

Ponte da Amizade O Ministério da Justiça cria nesta quarta (29) um grupo de trabalho para combater o contrabando. A estimativa é que entrada de produtos ilegais gere perda anual de R$ 130 bilhões, quase o valor do deficit anunciado pelo governo Temer referente a 2016.

2018 é aqui Dias após participar da convenção da Assembleia de Deus Madureira –um dos maiores troncos da denominação no país– o governador Geraldo Alckmin convidou o deputado estadual pastor Cezinha de Madureira (DEM-SP) para ser vice-líder do governo.

Oportunidade O diretório municipal e a bancada do PT na Câmara Municipal vão promover um seminário, dia 5 de abril, sobre os cem dias do governo de João Doria. Pretendem afinar o discurso de oposição ao tucano.

SOS Deputados do Rio que estiveram com Temer disseram a ele que a situação do Estado é limite. Pediram pressa na votação da renegociação da dívida.

Contrapartida Os deputados do Estado prometeram, em retribuição, pressionar o governo do Rio a agilizar o processo de privatização da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos).

