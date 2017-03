Sem currículo Começou movimento no Congresso para enfraquecer a chamada “Lei das estatais”, sancionada no ano passado com o discurso de que ajudaria a impedir a ingerência de políticos em empresas públicas. Parlamentares dizem agora que o governo está tendo problemas para preencher vagas.

Três é demais Entre outros pontos, querem diminuir a carência de três anos exigida pela lei para a nomeação de pessoas que tenham exercido atividades em partidos ou que tenham disputado cargos em eleições.

911 O ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) passou sufoco para sair do Planalto na última terça (21). Eram 23h15. Os elevadores que levavam à garagem estavam desligados, e todos os acessos, fechados. Ao lado de um assessor, teve de esmurrar uma porta até que alguém o libertou.

