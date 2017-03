Condenado no mensalÃ£o, Valdemar Costa Neto estÃ¡ perto de criar novo partido

Sem limite 1 Condenado no mensalão, o ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) acelerou seu projeto de criar um novo partido, o Muda Brasil. Montou uma comissão para conferir assinaturas coletadas no último ano. Aliados dizem que faltam apenas 50 mil signatários para pedir o registro ao TSE.

Sem limite 2 Costa Neto manda no PR, mas quer mais uma legenda para ter um segundo instrumento de pressão nas negociações com o governo e, claro, garantir nova fatia do fundo partidário. Raciocínio semelhante ao de Gilberto Kassab, do PSD, que tentou recriar o Partido Liberal (PL), em 2015.

