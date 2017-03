AvaliaÃ§Ãµes de Alckmin e AÃ©cio caem apÃ³s reportagens sobre delaÃ§Ã£o da Odebrecht

Pulverizou Na seara eleitoral, más notícias nas pesquisas para todos. Em São Paulo, reportagens sobre a delação da Odebrecht balançaram as avaliações dos tucanos Geraldo Alckmin e Aécio Neves (MG). A piora brusca da percepção sobre o mineiro espantou seus aliados.

Sombra do passado O ex-presidente Lula é mencionado com mágoa pelos eleitores, mas ainda se destaca no cenário de terra arrasada pela memória que algumas pessoas têm sobre seu legado.

Cansado Embora todo o discurso do PT esteja voltado para lançar Lula ao Planalto em 2018, alguns integrantes da sigla defendem internamente que, dado seu desgaste pessoal e de imagem, o partido deveria apoiar um nome de outra legenda na eleição.

