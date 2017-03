Governo lanÃ§a nova fase do Minha Casa Minha Vida; todas as cidades poderÃ£o participar

Nova rodada O Ministério das Cidades anuncia nesta sexta (24) um pacote de medidas para o início das contratações deste ano do Minha Casa Minha Vida, na faixa 1 (até R$ 1,8 mil). Todas as cidades do país poderão participar. Antes, apenas as com mais de 50 mil habitantes acessavam o programa.

Business Peter Michael McKinley, embaixador dos EUA, disse ao prefeito João Doria (PSDB) que vai promover um encontro entre o tucano e empresas americanas interessadas em, a exemplo do que fez o Mc Donald’s, aderir ao programa Trabalho Novo.

Última trincheira Apesar de defenderem publicamente a medida, aliados de Michel Temer não aprovaram sua decisão de, em gesto ao Congresso, liberar os parlamentares das discussões sobre servidores estaduais. Para eles, agora, o único ponto intocável na reforma da Previdência é a idade mínima.

Ausência Renan Calheiros (PMDB-AL) não apareceu na reunião que senadores tiveram com Michel Temer sobre mudanças na aposentadoria. Ele tem criticado esta e outras medidas do Planalto.

Mesa redonda Líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), quer montar um grupo de senadores para discutir desde já a reforma com a Câmara.

Atuantes Aliados de Temer na Câmara reconhecem que Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Pepe Vargas (PT-RS) são os primeiros a chegar e os últimos a sair das reuniões da comissão que discute mudanças na Previdência. Brincam que os dois, na oposição, estão trabalhando mais do que quando eram governo.

Melhor sem ele Líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC) vai propor o fim do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Diz que, com isso, o custo das campanhas cairia 40%.

Visita à Folha Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará, visitou a Folha nesta quarta (22), a convite do jornal, onde foi recebido em almoço. Estava acompanhado de Vicente Gioielli, assessor de imprensa.

