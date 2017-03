Propaganda do PMDB usa atores para exaltar medidas do governo Temer

Vida (ir)real As novas propagandas do PMDB trazem depoimentos que celebram ações do governo Temer, como a liberação do FGTS. Ao lado das imagens aparece o aviso de que as falas são “baseadas em fatos reais”. O publicitário Elsinho Mouco disse que usou atores para que os filmes ficassem “mais plásticos”.

Você decide O Ministério da Fazenda tem duas opções para o Planalto. Ou o governo faz um contingenciamento de cerca de R$ 60 bilhões ou será preciso aumentar o PIS/ Cofins sobre combustíveis.

Não superou Relator da reforma política na Câmara, Vicente Cândido (PT-SP) apresenta sua proposta na próxima semana. Ele afirma que há “algum consenso” sobre o trecho que prega a extinção do cargo de vice.

Ao que importa Cândido propõe que o fundo para financiar campanhas seja abastecido tanto por recursos públicos (70%) como por pessoas físicas (30%). Parlamentares não desistiram, porém, de criar um gatilho que obrigue a União a, para cada real doado pelo contribuinte, pagar mais um.

Formato Há quem defenda que pessoas físicas só possam oferecer serviços. Doações em dinheiro, ponderam parlamentares, tenderiam a favorecer legendas ligadas a igrejas e facções criminosas.

