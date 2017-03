Só aqui? O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), vai discutir em reunião com líderes partidários, nesta terça (21), um caminho para projetos que pregam o fim do foro privilegiado. Três propostas que estão na Casa tratam do tema.

Para todos O texto que tem mais simpatia entre os senadores prega o fim do foro para todas as autoridades acusadas de crimes comuns, inclusive membros do Ministério Público e do Judiciário.

Convocatória O ex-presidente Lula avisou que quer todos os deputados e senadores do PT no evento que o partido realizará nesta sexta (24), em São Paulo, para discutir a Lava Jato.

