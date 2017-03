Governo prepara mudanÃ§as no setor de mineraÃ§Ã£o; proposta prevÃª DNPM como agÃªncia reguladora

Vale ouro O governo prepara, por meio de medida provisória, um pacote para o setor de mineração. A proposta é transformar o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) em uma agência reguladora e fazer mudanças nas regras da contrapartida cobrada pela extração e venda de minério.

Só falta ele A MP passa pelos últimos ajustes na Casa Civil, que espera um “ok” do presidente Michel Temer para anunciá-la.

No embalo Senadores e deputados de Minas e do Pará pretendem se unir para pressionar o governo a editar uma segunda medida provisória, só sobre a questão dos royalties da mineração nos dois Estados. O primeiro encontro entre as bancadas está marcado para quarta (23).

Em casa Antes de subir no palanque armado pelo PT no trecho da transposição do rio São Francisco em Monteiro (PB), o ex-presidente Lula recebeu alguns primos nos bastidores do evento.

Refresco No palco, Dilma Rousseff assumiu a tarefa de monitorar o petista. “Agora ele precisa beber água”, dizia de tempos em tempos. Em seguida, cutucava Lula e passar uma garrafinha.

Padrão Moreira Franco (Secretaria-geral da Presidência) passou a usar o próprio caso como exemplo da tese de que o governo não vai parar por causa da Lava Jato. “A orientação é que se trate essa questão judicialmente. É o que vou fazer. Já até contratei advogado.”Antonio Sérgio Pitombo foi o escolhido.

Faltam leitos Levantamento que será divulgado pelo Conselho Federal de Medicina diz que São Paulo é o Estado que mais perdeu leitos psiquiátricos nos últimos 11 anos e questiona a política para diminuir internações estimulada pelo Ministério da Saúde no período.

