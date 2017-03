Lula acata conselho e nÃ£o entrarÃ¡ nas Ã¡guas do SÃ£o Francisco em evento neste domingo

A seco A comitiva que irá com Lula à transposição do São Francisco, neste domingo (19), respirou aliviada ao saber que ele acatou conselho para não entrar nas águas, como pretendia fazer. Havia temor do gesto ser visto como mau exemplo.

Cadê? Líderes de movimentos que organizaram o ato contra a reforma da Previdência, em São Paulo, na última quarta (15), se queixaram de que o engajamento da Frente Povo Sem Medo, encabeçada pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), foi menor em comparação com os protestos de 2016.

Me dê motivos Dentro dos movimentos, a explicação é que a frente, liderada por Guilherme Boulos, tende a se distanciar deste tipo de evento à medida que Lula os aproveita para se firmar como candidato ao Planalto em 2018. O grupo tem laços com o PT, mas também tem alas ligadas a outras siglas, como o PSOL.

Até parece A Frente do Povo Sem Medo nega que tenha se engajado menos na organização do ato e diz que apenas o MTST, maior entidade do grupo, levou 25 mil pessoas à avenida Paulista.

