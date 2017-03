Entidade patronal, CNI fará campanha pela reforma da Previdência

Cadê? Líderes de movimentos que organizaram o ato contra a reforma da Previdência, em São Paulo, na última quarta (15), se queixaram de que o engajamento da Frente Povo Sem Medo, encabeçada pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), foi menor em comparação com os protestos de 2016.

Me dê motivos Dentro dos movimentos, a explicação é que a frente, liderada por Guilherme Boulos, tende a se distanciar deste tipo de evento à medida que Lula os aproveita para se firmar como candidato ao Planalto em 2018. O grupo tem laços com o PT, mas também tem alas ligadas a outras siglas, como o PSOL.

Até parece A Frente do Povo Sem Medo nega que tenha se engajado menos na organização do ato e diz que apenas o MTST, maior entidade do grupo, levou 25 mil pessoas à avenida Paulista.

Alma do negócio O prefeito João Doria (PSDB-SP) contou a auxiliares que o presidente da rede de fast-food com a qual firmou parceria para lançar o programa Trabalho Novo se animou tanto com a repercussão do evento que estuda dobrar o número de vagas abertas ao projeto. Doria se empenhou. Usou até boné com a logomarca.

Está demais Souza Santos (PRB), vereador da base de Doria na Câmara Municipal, se irritou com a intromissão do Executivo na Casa. Diz que o líder do governo, Aurélio Nomura (PSDB), sugeriu que só projetos que tivessem aval do prefeito fossem votados. “Eu sou aliado, mas alienado jamais”, rebateu.

Irrelevâncias O vereador do PRB defende que os projetos sejam colocados em votação mesmo que seja para Doria vetá-los depois. “Se o governo gosta ou não da proposta, é problema dele. Senão a gente só vota denominação de rua”, disse.

TIROTEIO