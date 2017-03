Prefeito de Campinas, Jonas Donizette, do PSB, serÃ¡ o novo presidente da Frente Nacional de Prefeitos

Troca de comando O prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), será o novo presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade que reúne prefeitos de capitais e de cidades com mais de 50 mil habitantes. O anúncio será feito nesta sexta (17).

Passando a faixa O nome de Donizette foi escolhido para liderar a frente nos próximos dois anos após consenso. Ele assume em abril, em uma reunião da FNP em Brasília. O atual presidente da entidade é o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB).

Ponte Donizette é aliado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que acaba de garantir um canal com os prefeitos do país em mais um movimento rumo à sua candidatura em 2018.