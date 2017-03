Moreira Franco celebra leilÃ£o e diz que Lava Jato Ã© ‘questÃ£o judicial’ e nÃ£o vai parar o governo

Mantra Responsável pela organização do leilão para a concessão de quatro aeroportos brasileiros, o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) celebrou repercussão do negócio, que tratou como uma prova de que o mercado “tem confiança no caminho que nós estamos propondo”. Sem freio Ele ainda enviou um recado aos que pregam que o avanço da Lava Jato pode paralisar o governo. “Nós não vamos parar, vamos trabalhar intensamente para colocar o Brasil nos trilhos”, disse.

Cada um na sua O ministro fez questão de pregar uma separação entre o andamento das investigações e as ações da gestão de Michel Temer, tese que tem sido repetida à exaustão no Palácio do Planalto. “A Lava Jato, no estágio atual, deixou de ser uma questão especulativa, política, para ser uma questão judicial. A orientação do governo é que se trate essa questão judicialmente.”