‘NÃ£o sÃ³ estou fora da lista de Janot, como tambÃ©m nÃ£o estou no mensalÃ£o’, diz Maluf

Tranquilão Alheio à agonia dos colegas do Congresso, o deputado Paulo Maluf (PP-SP) exibia pose de estadista nesta terça (14). “Não só não estou na Lava Jato e na lista do Janot, como não estou no mensalão”, disse. “Estou interessado na reforma da Previdência, sem ela não vai ter aposentadoria.”

