Para fugir de pauta negativa, governo prepara agenda de viagens para Michel Temer

Rota de Fuga O governo trabalha para montar uma agenda regular de viagens para o presidente Michel Temer percorrer o país. Antonio Imbassahy (Governo) pedirá a todos os ministros que enviem uma lista com obras e eventos fora de Brasília. A equipe do peemedebista diz que o ideal é colocá-lo na estrada uma vez por semana. Com isso, quer minimizar a impressão de que ele só se dedica à política miúda e temas ligados à Lava Jato. Também tenta colar em Temer a marca de realizador.

Mutirão O Ministério das Cidades, que coordena o Minha Casa, Minha Vida, tem papel central na estratégia. A pasta projeta entregar 600 mil unidades habitacionais — e, nesta semana, levará Temer a Santa Catarina.

Cada um… O presidente decidiu não defender publicamente ministros mencionados na Lava Jato. Seus aliados dizem que é hora de serenidade e insinuam que o impacto da delação da Odebrecht foi precificado há tempos.

…por si Auxiliares garantem que, se o Congresso aprovar, Temer vetará a anistia ao caixa dois. Entre os parlamentares, porém, ninguém acredita nessa versão.

DR Temer quer conversar pessoalmente com bancadas e presidentes de partidos para tentar conter a resistência de aliados à reforma da Previdência. Carlos Siqueira (PSB) e Aécio Neves (PSDB) já foram procurados.

Calma que dá O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), adiou em uma semana a votação do projeto de terceirização. Ele quer tempo para conversar com as centrais sindicais. Acha que reverte algumas posições e chega ao plenário com o apoio de nomes hoje refratários à medida.

Psiu Em tempos de Lava Jato, o grupo de WhatsApp da bancada do PMDB está parado. Mensagem? Só de feliz aniversário, diz um deputado.

Acho justo, mas desproporcional. Os meus clientes, que são os delatados, estão todo dia expostos nos jornais. Eles, sim, correm risco.

DO ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, sobre o pedido da Odebrecht para que os vídeos dos depoimentos de delatores não sejam divulgados.

Tudo menos isso

Há alguns anos, ao visitar a casa do pai, em Espinosa, no norte de Minas Gerais, a presidente do STF, Cármen Lúcia, então procuradora do Estado, foi surpreendida pela invasão de bandidos enquanto tomava café.

Os ladrões fugiam com dinheiro, um relógio e a bolsa de Cármen Lúcia, quando ela apelou:

— Por favor, moço, pelo amor de Deus, deixa o livrinho que está aí dentro!

O “livrinho” dentro da bolsa era a Constituição Federal. Um dos ladrões, então, atirou o objeto na mesa, e questionou sem entender:

— Pra quê a moça quer um troço desses?

