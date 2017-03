Caixa dois e corrupção são diferentes, mas ambos são crimes, diz Barroso

É… Após o ministro Gilmar Mendes defender a diferenciação entre caixa dois e corrupção — a exemplo do que fizeram nomes como FHC — outros integrantes do Supremo Tribunal Federal marcaram posição sobre o tema.

…Mas não é O ministro Luís Roberto Barroso, por exemplo, ponderou à coluna que “caixa dois e corrupção podem, de fato, ser coisas diferentes”. “Mas ambos são crimes”, concluiu.

Vale a pena… Relatório enviado pela consultoria Eurasia na quinta (9) a clientes no mercado financeiro diz que as chances de Lula nas eleições de 2018 são pequenas. Ele corre o risco de ter a candidatura barrada pela Justiça, por causa da Lava Jato, e tem rejeição alta demais para ser competitivo no segundo turno, diz o texto.

…Ver de novo? O responsável pela análise, Christopher Garman, acompanha a política brasileira há anos. No início de 2002, em palestras no Brasil, desprezava as chances de Lula, que concorria pela quarta vez e venceu.

Perdido no tempo Dilma Rousseff ilustra a animação usada no site da Câmara em texto que explica como tramitam as medidas provisórias. Na imagem, ela sanciona ou veta propostas, vestida de terninho, colar de pérolas e faixa presidencial.

O chamado Atendendo a pedido do prefeito João Doria, o laboratório EMS vai doar 1,78 milhão de doses de medicamentos à rede municipal. A expectativa é que estejam nas Unidades Básicas de Saúde na sexta-feira (17).

Fôlego A maior parte do lote, avaliado em R$ 1,1 milhão, é do antialérgico prednisona. É um “complemento” às doações já feitas por 12 laboratórios — EMS entre eles. Segundo Doria, não haverá custo para a prefeitura, tampouco contrapartida.