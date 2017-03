Doria vai posar com Alckmin para foto do registro de cem dias Ã  frente da prefeitura

Diga X O prefeito João Doria posará para a foto que vai marcar seus cem dias de gestão em São Paulo ao lado do governador Geraldo Alckmin. Ele fará no dia 10 de abril uma nova reunião conjunta, na qual serão discutidos os mais de 50 programas tocados em parceria pela prefeitura e pelo governo.

Estratégico O aceno a Alckmin ocorre no momento em que o prefeito passou a ser visto como rival de seu padrinho político para o posto de presidenciável em 2018.

Tipo exportação A Prefeitura de Belo Horizonte quer copiar o Corujão da Saúde, lançado pelo prefeito de São Paulo ainda na campanha. A ideia é fechar acordos com hospitais particulares em dívida com o município, trocando o passivo por exames.

Expectativa… Na tentativa de acalmar a bancada de Minas Gerais na Câmara, o presidente Michel Temer prometeu, em reunião com parte dos deputados, avaliar a reivindicação de que a União deve ao Estado R$ 135,7 bilhões como compensação pelas perdas com a desoneração do ICMS na Lei Kandir.

…Realidade Temer designou o secretário-executivo da Fazenda, Eduardo Guardia, para tratar do assunto. O problema é que o auxiliar já havia concedido entrevista dias antes dizendo que não há acerto de contas a ser feito.

Visitas à Folha Claudio Lottenberg, presidente da UnitedHealth Group Brasil, visitou a Folha nesta sexta-feira (10). Estava acompanhado de Rodrigo Rocha, diretor de marketing, e de Valdeci Verdelho, assessor de imprensa da empresa.

Grace Mendonça, ministra da Advocacia- Geral da União, visitou a Folha nesta sexta (10). Estava acompanhada de Flávio Gusmão, assessor de comunicação da AGU.

