Grão em grão Gustavo Rocha, subchefe de assuntos jurídicos de Temer, receberá apoio dos chefes dos Ministérios Públicos estaduais. “A ação como conselheiro nacional do Ministério Público o credencia para a Justiça”, afirma Leonardo Bessa, do DF.

Dá na mesma A bancada do PMDB se sentiria mais representada com Osmar Serraglio na pasta, mas, em termos de relacionamento, diz que o impacto positivo dos dois é igual. Pediria, é claro, mais um espaço no governo.

Leia mais notas aqui.