Com discurso pró-austeridade, Alckmin anunciará superavit estadual de R$ 1,5 bilhão em 2016

Além-mar Em busca de pautas positivas para alavancar sua imagem nacionalmente com vistas a 2018, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciará que, em meio à crise econômica, São Paulo fechou 2016 com superavit de R$ 1,5 bilhão.

Sigam-me Em contraposição a Estados quebrados, o tucano investirá no discurso de que adotou uma “política fiscal austera” e que a saúde financeira de SP permitiu que, no início de 2017, fosse feita a antecipação do 13º salário para 70.218 servidores.

Pente-fino A Justiça de SP usa o recesso para tentar “limpar” processos por meio do Sistema de Automação da Justiça. De dezembro a janeiro deste ano, foram avaliadas 1.377 prisões em flagrante. Em 38% dos casos, concedeu-se liberdade.

