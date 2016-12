Às vésperas da posse, João Doria cria mais um cargo e acomoda tucano em articulação do governo

Coração de mãe Milton Flavio, que coordenou o programa de Saúde na campanha de João Doria, será subsecretário de Relações Governamentais da gestão tucana — fará, portanto, a articulação com os vereadores.

Chegou a fatura Militantes do PSDB têm enviado nos grupos de WhatsApp do partido mensagens cobrando Doria. Em uma delas, José Carlos Pugliano Jr., do diretório de Santo Amaro, pede a chefia de gabinete da prefeitura regional do bairro.

José trabalhador “Caro João, fui o primeiro presidente zonal do PSDB a te apoiar e abdiquei de cargo no Detran por acreditar na nossa vitória. Foi um trabalho de 24 horas por dia. Por isso, fico triste e apreensivo por não ter a minha situação resolvida”, escreveu ele, desolado.

